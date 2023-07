Octopus Biosafety lance une augmentation de capital de 3,65 ME

(Boursier.com) — L 'expert en robotique avicole Octopus Biosafety lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant brut maximal de 3.649.442 euros, par émission de 12.164.805 actions nouvelles ordinaires, au prix de 0,30 euro par Action Nouvelle. La parité de souscription est de 3 Actions Nouvelles pour 1 action existante.

3 actions nouvelles pour 1 DPS

Avant l'opération, le capital social de Octopus Biosafety est composé de 4.054.935 actions, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,20 euro chacune. L'opération porte sur l'émission de 12.164.805 Actions Nouvelles au prix de 0,30 euro par Action Nouvelle, comprenant 0,10 euro de prime d'émission et 0,20 euro de valeur nominale.

Un DPS permettra de souscrire à 3 Actions Nouvelles, soit une augmentation de capital d'un montant nominal de 2 432 961 euros, un produit brut d'émission de 3 649 442 euros, et un produit net d'émission (frais déduits) d'environ 3,6 millions d'euros.

Finaliser la restructuration et le développement

Le but de l'émission est de renforcer les fonds propres d'Octopus Biosafety. Elle permettra de finaliser la restructuration du bilan et de disposer des ressources financières nécessaires pour développer les ventes sur le marché international.

Le démarrage commercial de la solution XO a été fortement impacté en 2021 et 2022 successivement par la pénurie mondiale de composants électroniques, par la plus importante grippe aviaire que l'Europe a connue dans son histoire et par le conflit Russo-Ukrainien.

Au cours de ces 2 dernières années, la survie de l'entreprise n'a été possible que par le soutien sans faille des principaux actionnaires d'Octopus Biosafety.

Octopus Biosafety a enregistré début 2023 ses premiers succès commerciaux en ce qui concerne ses robots XO par la transformation en ventes de locations-tests de 6 mois conclues en 2022 avec différents éleveurs avicoles, ce qui a permis à la société d'enregistrer un chiffre d'affaires embryonnaire de 115 kE au cours des 5 premiers mois de l'année et de disposer de sites-vitrines à l'origine de plusieurs demandes de devis.

L'utilisation des fonds qui seront récoltés est prévue comme suit :

- Renforcement commercial : 600 kE

- Développement de l'activité Services et support : 500 kE

- Projets R&D (IA + nouveaux outils) : 900 kE

- Industrialisation des produits : 800 kE

- Financement du stock et du BFR : 800 kE

Emission à la fin juillet

La période de souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 7 au 21 juillet inclus.

Les DPS seront détachés le 5 juillet et pourront être négociés sur Euronext Access Paris, sous le code ISIN FR001400IQJ9, du 5 au 19 juillet inclus. A l'issue de la période de souscription, les DPS non exercés deviendront caducs et leur valeur sera nulle.

La date de règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévue le 28 juillet .