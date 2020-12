Octopus Biosafety : lance une augmentation de capital de 1,6 ME à 1 euro l'action

Octopus Biosafety : lance une augmentation de capital de 1,6 ME à 1 euro l'action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Octopus Biosafety (anciennement dénommée Ocotpus Robots), expert en intelligence artificielle et constructeur de robots autonomes de désinfection dédiés à la santé humaine et au bien-être animal, lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant brut maximal de 1.621.974 euros, par émission de 1.621.974 actions ordinaires, au prix de 1 euro par action. La parité de souscription est de 2 actions nouvelles pour 3 actions existantes.

Le but de l'augmentation de capital est de renforcer les fonds propres d'Octopus Biosafety. En effet l'allongement du cycle de développement des robots avicoles et l'opportunité du développement d'une solution de désinfection de lutte contre le Covid ont fortement impacté les fonds propres de l'entreprise.

L'utilisation des fonds levés est prévue comme suit :

- R&D Robot avicole (Nouvelle génération du module de navigation) : 600 kE ;

- technologie Brevetée Virugun et déclinaison en produits Biosafety Mini et Mini Pro : 200 kE ;

- investissement commercial avicole : 300 kE ;

- financement du stock et du BFR : 400 kE ;

- financement de l'opération : 100 kE.

Décote de 64%

Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à un euro par Action Nouvelle, soit 0,50 euro de nominal et 0,50 euro de prime d'émission, à libérer intégralement à la souscription. La souscription des actions nouvelles pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances certaines, liquides et exigibles.

La souscription des actions nouvelles est réservée, par préférence, aux titulaires d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titre à l'issue de la journée du mercredi 2 décembre 2020 ou aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription (DPS).

Ce prix de souscription représente une décote de 64,29% par rapport au cours de cotation du vendredi 27 novembre, soit 2,80 euros. La valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 2,08 euros. La valeur théorique du DPS s'élève à 0,72 euro.

Souscription du 7 au 18 décembre

Selon le calendrier indicatif de l'émission, la période de souscription des actions sera ouverte du 7 au 18 décembre.

La clôture de la période de négociation des DPS est fixée au 16 décembre. La date de règlement-livraison des actions nouvelles est prévue le lundi 28 décembre.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes de la société.

Un actionnaire détenant 1% du capital de la société au moment du lancement de l'augmentation de capital et qui ne souscrirait pas à celle-ci verrait sa participation réduite à 0,6% en cas de réalisation intégrale de l'augmentation de capital.