Octopus Biosafety : l'augmentation de capital réalisée

(Boursier.com) — Octopus Biosafety annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 1,6 million d'euros.

Les fonds récoltés, soit approximativement 1,55 million d'euros nets de frais seront affectés au financement du fonds de roulement de l'entreprise et serviront également à soutenir les efforts de recherche et développement consacrés d'une part à la technologie brevetée Virugun et sa déclinaison en produits de désinfection Biosafety Mini et Mini Pro, et d'autre part à la mise au point du robot avicole, et en particulier, à la nouvelle génération du module de navigation de ce robot.