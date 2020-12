Octo Technology devient la première entreprise française à être certifiée par la Fondation blockchain Hyperledger

(Boursier.com) — Désireux d'étendre sa maîtrise et son agnosticité dans les technologies blockchain, le cabinet de conseil et de réalisation IT OCTO Technology annonce aujourd'hui être partenaire officiel de la fondation Hyperledger. Elle figure ainsi aux côtés d'acteurs mondiaux à l'image d'IBM, SAP, Accenture ou encore Swisscom.

Créée sous l'égide de la Linux Foundation en 2015, Hyperledger est un projet en open-source hautement plébiscité par les entreprises, et qui se positionne comme la blockchain privée la plus complète du marché. Il s'adresse à tous les secteurs en proposant une multitude de frameworks/projets, dont le plus célèbre est sans doute Hyperledger Fabric, qui permet de développer des applications blockchain dans un environnement d'acteurs privés.

Le programme Hyperledger Certified Service Provider (HCSP) place OCTO Technology comme un partenaire de confiance et de référence en France pour accompagner et conseiller les entreprises dans l'adoption d'Hyperledger. A ce jour, une vingtaine d'entreprises au niveau mondial sont membres du HCSP.

Cette nouvelle certification souligne la volonté d'OCTO de devenir un acteur majeur du marché et de la communauté blockchain en France. Un objectif impulsé depuis 2017, suite à la création d'une tribu dédiée à cette technologie au sein du cabinet. Depuis, les actions se sont multipliées pour re?pondre aux demandes croissantes d'accompagnements de ses clients sur des missions d'envergure base?es sur les technologies blockchain : Acculturation, Idéation sur la pertinence de Use Cases, Workshops techniques, Conseil en architecture et aide au choix de solution, De?veloppement de PoCs et MVPs, Design d'écosystème...

Après avoir été nommé en 2019 premier organisme de formation officiel Corda par le consortium d'entreprises R3, après avoir contribué aux fondations de la blockchain publique Tezos en 2020, OCTO marque, aux côtés d'Hyperledger, un pas supplémentaire vers les blockchains de consortium. L'entreprise vise notamment à répondre davantage aux préoccupations de grandes entreprises et de consortium privés, avec la capacité d'aider à choisir la technologie la plus appropriée pour leurs besoins de confiance, de scalabilité, de maintenabilité sur ces technologies de rupture.

"OCTO se positionne comme agnostique des technologies pour pouvoir conseiller au mieux ses clients. La richesse de la fondation Hyperledger avec notamment Besu, Sawtooth, Aries ou encore le "Smart Contract Research Forum", au-delà du produit phare Fabric, nous conduit à nous positionner comme un acteur de la construction de ces fondations dans les prochaines années." Sébastien Massart, Blockchain Lead chez OCTO Technology.