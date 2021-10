Octo Technology annonce le lancement d'Open Tezos

(Boursier.com) — Octo Technology, cabinet de conseil spécialisé en transformation digitale, annonce le lancement d'Open Tezos, une plateforme d'apprentissage pour explorer les concepts techniques et économiques de la Blockchain Tezos. Construite par OCTO Technology, avec le soutien technique du prestigieux centre de recherche Nomadic Labs, Open Tezos est conçue pour être une plateforme d'apprentissage numérique entièrement open-source, évolutive et collaborative.

Open Tezos est composé de 14 modules, 780 pages de documentation et offre la possibilité aux apprenants de comprendre, expérimenter et commencer à construire sur Tezos.

"Open Tezos permet à tout moment, en tout lieu, à tout développeur d'apprendre tout ce qu'il doit savoir sur Tezos, des bases de la blockchain à la la mise en oeuvre des smarts contracts ainsi qu'à la façon de déployer un noeud ou même de construire un dapp" Frank Hillard, Consultant Blockchain chez OCTO Technology.

Tezos est l'une des premières et des plus anciennes blockchains Proof-of-Stake (preuve d'enjeu). L'activité du réseau sur Tezos a augmenté de 1.200% cette année, en partie grâce à sa conception économe en énergie et à sa facilité d'utilisation. La plateforme permet de vérifier et tester des contrats intelligents capables de gérer les complexités exigées par les développeurs. Jusqu'à présent, le réseau a expérimenté sept mises à niveau afin de réduire les frais de gaz, d'améliorer les normes relatives aux jetons, d'augmenter la vitesse des transactions, etc. Les mises à niveau sur Tezos sont rendues possibles par la gouvernance on-chain où des améliorations continues sont proposées, adoptées et déployées sans fork.

Une plateforme d'apprentissage évolutive revue par Nomadic Labs

Les équipes de Nomadic Labs ont été intégrées au processus de création de cette plateforme pour s'assurer de la justesse technique des contenus. L'objectif de cette plateforme étant de créer un corpus unique et exigeant, avec l'expérience utilisateur en tête, pour permettre à chacun de découvrir la blockchain Tezos dans les meilleures conditions.

Hadrien Zerah, directeur général de Nomadic Labs, déclare : "Open Tezos reflète l'engagement de Nomadic Labs à transmettre notre connaissance de Tezos en apportant la meilleure expérience d'apprentissage à notre écosystème et avec les plus hauts standards d'accessibilité."

En outre, Open Tezos se veut une plateforme en constante évolution qui accueille les contributions de tous les lecteurs, en utilisant la plateforme GitHub. Un outil évolutif où l'écosystème Tezos peut facilement ajouter du contenu afin d'amener l'éducation Tezos au niveau supérieur...