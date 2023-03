Occidental Petroleum : Warren Buffett se renforce encore !

(Boursier.com) — Berkshire Hathaway, la firme d'investissement de Warren Buffett, se renforce encore sur le dossier du groupe pétrolier Occidental Petroleum, portant sa participation à plus de 23% selon les dernières déclarations à la SEC, autorité américaine de marché. Berkshire a acquis ainsi des titres Occidental supplémentaires de lundi à mercredi à des cours allant de 56 à 61$. Berkshire avait repris ses achats en début de mois. La firme de l'oracle d'Omaha n'avait auparavant pas fait évoluer sa position au tour de table du groupe pétrolier et gazier des mois durant. Berkshire, dont la participation à fin décembre était de 21,4%, vient donc de monter à 23,1%. En août, Berkshire avait obtenu l'autorisation de la Federal Energy Regulatory Commission US pour acheter jusqu'à 50% des actions ordinaires d'Occidental. La firme de Buffett détient désormais plus de 200 millions d'actions du groupe pétrolier de Houston d'une valeur voisine de 12 milliards de dollars. Berkshire détient également 10 milliards de dollars d'actions privilégiées Occidental, ainsi que des bons de souscription pour acheter 5 milliards de dollars d'actions ordinaires supplémentaires.