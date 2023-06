Occidental Petroleum : Warren Buffett ne lâche rien !

(Boursier.com) — Occidental Petroleum est suivi de près hors séance à Wall Street, alors queBerkshire Hathaway, la firme de Warren Buffett, a annoncé avoir porté sa participation au capital à plus de 25% après un nouvel investissement d'environ 122,1 millions de dollars. Le producteur américain de pétrole et de gaz dans lequel Berkshire Hathaway continue donc de lourdement investir avait raté le consensus de marché sur le trimestre écoulé, de quoi semer le doute dans les esprits des investisseurs : Le groupe a rapporté une chute de près de moitié de son bénéfice du premier trimestre, sur fond de repli des cours du brut. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,09$, contre 1,24$ de consensus. Les ventes ont totalisé 7,23 milliards de dollars pour le trimestre clos, contre 7,37 milliards de consensus de place. Le bénéfice avant imposition des activités pétrole et gaz a été de 1,6 milliard de dollars, alors qu'il était attendu à 1,75 milliard.

La production quotidienne de pétrole et gaz au premier trimestre a pourtant grimpé à 1,22 million de barils, contre 1,08 million un an plus tôt, mais la pression sur les cours du brut a eu un effet contrariant sur les résultats du groupe.