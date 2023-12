Occidental Petroleum s'offre CrownRock pour 12 milliards de dollars

(Boursier.com) — Occidental Petroleum va s'offrir le producteur d'énergie CrownRock dans le cadre d'une transaction en numéraire et actions évaluée à 12 milliards de dollars. Occidental entend ainsi augmenter ses permis dans le Bassin Permien. Le groupe de Houston Occidental va financer l'opération avec 9,1 milliards de dollars de nouvelle dette et l'émission d'environ 1,7 milliard de dollars de titres. Le groupe prendra en charge 1,2 milliard de dollars de dette existante de CrownRock. La finalisation de l'opération est attendue au premier trimestre 2024. Elle serait immédiatement relutive en termes de flux de trésorerie disponible. L'accord donnerait à Occidental, producteur soutenu par Berkshire Hathaway et Warren Buffett, plus de 94.000 acres nets dans le bassin de Midland au Texas.