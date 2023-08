Occidental Petroleum : les profits du "chouchou" de Warren Buffett s'effondrent

(Boursier.com) — Occidental Petroleum, le groupe pétrolier préféré de Warren Buffett et de sa firme Berkshire, a affiché au deuxième trimestre des bénéfices en forte baisse de plus de 80% en glissement annuel, avec le déclin des prix du pétrole et du gaz. Occidental, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz aux États-Unis, a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 605 millions de dollars ou 63 cents par action sur le trimestre clos le 30 juin, contre 3,55 milliards de dollars un an avant. Occidental Petroleum a racheté par ailleurs pour 522 millions de dollars d'actions privilégiées détenues par Berkshire Hathaway au deuxième trimestre. L'acquisition porte les rachats d'Occidental cette année à 12% de l'investissement initial de 10 milliards de dollars de Berkshire, qui avait été utilisé pour financer l'acquisition par Occidental d'Anadarko Petroleum en 2019. Les actions privilégiées de Berkshire portent un dividende annuel de 8%...

Occidental Petroleum a rehaussé par ailleurs hier soir ses prévisions de production pour l'année complète de 1%, mais a donc raté le consensus de bénéfices, alors que le prix moyen réalisé par le groupe pour le pétrole a chuté de 32% à 73,6$ le baril sur le trimestre clos, tandis que les prix du gaz ont chuté de 78% à 1,36$ par millier de pieds cubes. La production du trimestre a augmenté de 6% à 1,2 million de barils d'équivalent pétrole par jour, ce qui permet à Occidental de relever ses prévisions de production pour l'année complète entre 1,19 million et 1,24 million de barils d'équivalent pétrole / jour contre un point médian de 1,195 million auparavant. Occidental a indiqué qu'il ne poursuivrait pas l'exploration future dans le bassin de la rivière Powder du Wyoming, ce qui lui coûte une dépréciation après impôts de 164 millions de dollars. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 68 cents, contre 72 cents de consensus.