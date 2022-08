Occidental Petroleum : le "chouchou" de Warren Buffett décuple ses profits

(Boursier.com) — Occidental Petroleum, sans doute la valeur préférée du moment de la firme Berkshire Hathaway de Warren Buffett, a publié hier soir à Wall Street ses derniers comptes. Occidental a battu le consensus de profit, dégageant sur la période trimestrielle un bénéfice ajusté par action de 3,16$ (consensus 3,07$), contre 32 cents de bénéfice par titre un an plus tôt. Le groupe pétrolier et gazier américain a réalisé des revenus trimestriels de 10,74 milliards de dollars, 10% de mieux que les attentes de marché, contre un peu plus de 6 milliards de dollars un an auparavant. Le groupe a aussi réduit sa dette, et lance un programme de rachat d'actions, profitant du haut niveau des prix du pétrole et du gaz.

Occidental soigne son bilan. Le groupe a remboursé une grande partie de la dette contractée en 2019 pour acheter son rival Anadarko Petroleum. Au deuxième trimestre, la firme a remboursé 4,8 milliards de dollars de dettes et lancé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. La société énergétique basée à Houston a enregistré un bénéfice ajusté de 3,2 milliards de dollars pour le trimestre.

Berkshire Hathaway détient désormais une participation de 19,5% dans Occidental, dont le cours a plus que doublé cette année, alors que la société profite de la hausse des prix du pétrole et du gaz suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.