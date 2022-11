Occidental Petroleum : la pépite de Warren Buffett tient ses promesses

(Boursier.com) — Occidental Petroleum a publié une fois encore hier soir des comptes solides pour son troisième trimestre, augmentant au passage sa guidance. Le producteur pétrolier texan bénéficie toujours de la flambée des cours du brut. Le bénéfice net trimestriel attribuable aux actionnaires a été de 2,55 milliards de dollars soit 2,52$ par action sur la période close fin septembre, contre 628 millions de dollars un an auparavant. Les revenus ont totalisé 9,5 milliards de dollars, contre 9,3 milliards de consensus et 6,8 milliards un an plus tôt. Durant le trimestre, la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, avait accru sa participation au capital à près de 21%. Occidental maintient son objectif de réduction de la dette à 15 milliards de dollars.