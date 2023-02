Occidental Petroleum : la pépite de Warren Buffett rate le consensus !

(Boursier.com) — Occidental Petroleum, le groupe pétrolier et gazier texan, qui compte parmi ses actionnaires la firme Berkshire de Warren Buffett, a publié hier soir des résultats mitigés. Ainsi, Occidental a raté le consensus de profit et celui de revenus pour son quatrième trimestre fiscal, avec l'impact de l'inflation. Le groupe se permet tout de même d'augmenter de 38% son dividende trimestriel à 18 cents, et annonce un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. En outre, Occidental rehausse ses plans de dépenses de capitaux pour cette année à 6,2 milliards de dollars, contre 4,5 milliards un an avant. Le bénéfice ajusté par action du producteur pétrolier sur le trimestre clos a été de 1,61$, contre un consensus de place de 1,8$ environ et un niveau de 1,48$ un an avant. Les revenus ont été de 8,33 milliards de dollars sur ce trimestre clos en décembre, ratant de 4% le consensus, alors qu'ils étaient de 8 milliards de dollars un an avant.