Occidental Petroleum dopé par Warren Buffett

(Boursier.com) — Occidental Petroleum grimpe avant bourse à Wall Street ce jeudi, saluant la montée au capital de la firme Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Berkshire a ainsi acquis 9,6 millions de titres Occidental additionnels, portant sa participation à plus de 16% désormais. Les derniers achats ont été effectués durant la semaine passée pour un coût voisin de 529 millions de dollars. La participation de la firme de l'oracle d'Omaha au capital du groupe pétrolier de Houston atteint désormais 16,3%, Berkshire détenant un total de 152,7 millions de titres d'une valeur totale de 8,5 milliards de dollars sur la base des derniers cours. Berkshire est le principal actionnaire d'Occidental et dispose aussi d'options pour l'achat de 83,9 millions de titres supplémentaires. En cas d'exercice des options, sa participation monterait à plus de 25%.