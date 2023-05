Occidental Petroleum : coup dur pour Warren Buffett ?

(Boursier.com) — Occidental Petroleum, le producteur américain de pétrole et de gaz dans lequel Berkshire Hathaway, firme de Warren Buffett, a lourdement investi, a raté le consensus sur le trimestre clos. Le groupe a rapporté hier soir une chute de près de moitié de son bénéfice du premier trimestre, avec le recul des cours du brut. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,09$ contre 1,24$ de consensus. Les ventes ont totalisé 7,23 milliards de dollars pour le trimestre clos, contre 7,37 milliards de consensus de place. Le bénéfice avant imposition des activités pétrole et gaz a été de 1,6 milliard de dollars, alors qu'il était attendu à 1,75 milliard. Le bénéfice ajusté a corrigé de 48% à 1,1 milliard de dollars. La production quotidienne de pétrole et gaz au premier trimestre a pourtant grimpé à 1,22 million de barils, contre 1,08 million un an plus tôt. Rappelons que Berkshire détient 24% du capital.