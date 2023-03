Obiz signe un contrat pluriannuel avec Cogedim

(Boursier.com) — Obiz a signé un nouveau programme relationnel et affinitaire auprès de la société Cogedim, référence incontournable de l'immobilier neuf en France. Obiz va accompagner Cogedim dans la création de son "Club Client", un programme d'avantages et de fidélisation.

Ainsi, afin d'enrichir l'expérience offerte à ses clients, Cogedim a choisi Obiz pour étoffer les avantages de son nouveau Club . Dans les mois à venir, les clients de Cogedim auront accès à des avantages exceptionnels sur des services du groupe, mais également chez de grandes enseignes nationales en lien avec l'habitation, figurant dans le vaste catalogue d'offres de partenaires d'Obiz. L'objectif de ce programme est de permettre à Cogedim de consolider le lien avec ses clients, en répondant à leurs besoins globaux liés à leurs projets immobiliers et bien plus encore.

Ce nouveau programme signé avec Cogedim s'aligne avec l'un des objectifs du plan stratégique de développement d'Obiz visant à poursuivre l'accroissement du nombre de programmes relationnels et affinitaires, à un rythme de 20 à 25 nouveaux programmes par an.

Conformément à sa politique d'exclusivité sectorielle, Obiz s'engage à travailler uniquement avec Cogedim dans le secteur de l'immobilier, afin de lui garantir un avantage concurrentiel sur ce marché.

Marque du groupe Altarea, Cogedim réalise de nombreux programmes immobiliers à l'identité architecturale affirmée et développe partout en France des opérations d'envergure, garantes de la pluralité de ses savoir-faire. Depuis sa création en 1963, plus de 120.000 logements ont été construits et livrés.