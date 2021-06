Obiz signe 4 nouveaux programmes depuis janvier et étend sa collaboration avec Axa Belgique

Obiz signe 4 nouveaux programmes depuis janvier et étend sa collaboration avec Axa Belgique









(Boursier.com) — La plateforme digitale de marketing relationnel Obiz a signé 4 nouveaux programmes relationnels et affinitaires depuis le début de l'année 2021. Avec la signature de ces 4 nouveaux programmes, qui représentent plusieurs dizaines de milliers de nouveaux bénéficiaires, Obiz a d'ores et quasiment atteint son objectif annuel d'accroissement du nombre de programmes affinitaires.

Obiz rappelle que l'un des objectifs du plan stratégique de développement mis en oeuvre consécutivement à l'introduction en Bourse de la société en mai 2021 est d'accroître le nombre de programmes relationnels et affinitaires de 5 à 7 nouveaux programmes par an, tout en conservant l'exclusivité sectorielle propre au modèle de la société.

Extension de la collaboration avec Axa Belgique

Obiz indique que les discussions se poursuivent avec de nombreuses autres sociétés des secteurs de la banque, des télécoms, de l'énergie, des mutuelles, des fédérations sportives, etc. Néanmoins, Obiz a étendu sa collaboration avec Axa Belgique, à travers l'élargissement du programme relationnel MyAXA Fidelity aux clients du segment Healthcare de l'assureur, décliné à la fois en français et en néerlandais.

Depuis 2015, Obiz accompagne Axa Belgique afin d'enrichir la proposition de valeur du programme de fidélité global du groupe d'assurances, en complément des avantages financiers proposés par Axa à ses clients.

Obiz opère désormais 38 programmes relationnels et affinitaires en France et en Belgique. Ils permettent à plus de 7 millions de bénéficiaires d'accéder à des offres négociées aux meilleurs prix, par les 35.000 partenaires commerciaux d'Obiz, et notamment de pratiquer des activités sportives, de loisirs et en lien avec le bien-être.