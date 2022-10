Obiz : signature d'un nouveau programme relationnel et affinitaire auprès d'Easylife

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, annonce la signature d'un nouveau programme relationnel et affinitaire auprès d'Easylife, concepteur de solutions de conciergerie en entreprise.

Créé en 2007, Easylife accompagne les petites et grandes entreprises, collectivités, résidences immobilières et établissements de santé partout en France, dans l'amélioration de leur performance sociale à travers la mise en place et la gestion de conciergeries intégrées, la conception d'événements ponctuels ou réguliers et la création de stratégies sociales à long terme.

Disposant aujourd'hui de 70 sites en France répartis sur 30 villes, Easylife a réalisé un chiffre d'affaires de 7 ME en 2021, dont 5% a été alloué au financement d'emplois handicapés, solidaires et associatifs. La société compte 100.000 utilisateurs et 1 million de services opérés chaque année.