Obiz : Résultats annuels 2022 en forte progression

(Boursier.com) — Obiz annonce un Chiffre d'affaires annuel en croissance de 8%, dont +93% sur les Programmes relationnels et affinitaires avec 40 nouveaux programmes signés en 2022. À l'issue de l'exercice 2022, Obiz a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 40 ME, en croissance de +8% par rapport à 2021 (croissance de +4% à périmètre constant). Adelya, consolidée dans les comptes d'Obiz depuis le 1er mai 2022, a contribué à ce chiffre d'affaires à hauteur de 1,8 ME en 2022.

Le groupe souligne le doublement de la marge brute à 5,5 ME avec un taux de marge brute porté à 13,8% (vs 7,3% en 2021) au-delà de l'objectif de 13% relevé en cours d'exercice. Le groupe fait part d'un triplement de l'EBITDA à 1 ME et d'une marge d'EBITDA de 2,5% (vs 1% en 2021). Le Résultat net est positif à hauteur de 0,1 ME (vs -0,6 ME en 2021).

Grâce à une très bonne gestion financière, l'activité a permis de générer un cash-flow d'exploitation positif de +0,6 ME, contre -2,4 ME un an plus tôt. Le BFR s'est inscrit en hausse limitée de +0,2 ME, malgré l'augmentation des créances client.

Les flux d'investissement ont consommé 3,7 ME principalement lié à l'acquisition des titres d'Adelya et à la prise de participation dans la société Mile. Les CAPEX (dépenses d'immobilisation) se sont élevés à 0,9 ME au titre de l'exercice 2022.

À l'issue de l'exercice 2022, Obiz dispose d'un bilan solide et sain. À fin 2022, l'actif immobilisé s'élevait à 7,7 ME (vs. 4,2 ME un an plus tôt) consécutivement à la consolidation d'Adelya au bilan et à la comptabilisation de deux nouveaux projets, dont Merciz, en production immobilisée.

Au 31 décembre 2022, les dettes financières d'Obiz s'élevaient à 6,3 ME, constituées de 2,8 ME de dettes bancaires contractées dans le cadre de l'acquisition d'Adelya, de Prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un montant de 1,8 ME, d'avances remboursables auprès de Bpifrance pour 1,2 ME et de divers emprunts bancaires pour le solde.

Projet d'acquisition de la société SLD :

-Objectif : constituer un acteur français majeur de la fidélisation des clients et des salariés

-Nouvelle dimension du groupe post-acquisition : objectifs 2023 de 70 ME de chiffre d'affaires, 10 ME de marge brute et 3 ME d'EBITDA sur une base proforma.

Perspectives : Obiz en avance sur ses ambitions 2025

En 2023, sur une base pro forma, le nouvel ensemble constitué d'Obiz, d'Adelya et de SLD pourrait ambitionner de réaliser :

? un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 ME ;

? une marge brute voisine de 10 ME ;

? un EBITDA de 3 ME.

Indépendamment du projet d'acquisition de SLD, Obiz(C) poursuit ainsi ses avancées sur les différents axes stratégiques de développement articulés autour de sa plateforme : accroissement du nombre de programmes affinitaires, développement international par croissance organique et croissance externe, développement de la monétisation des boutiques e-commerce et lancement de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients.

Fort d'une année 2022 pleinement réussie, Obiz se situe aujourd'hui en avance sur ses objectifs 2025.

Ces objectifs ont vocation à être actualisés dès lors que le projet d'acquisition de SLD se sera concrétisé.

Agenda financier 2023

-Chiffre d'affaires semestriel 2023 26 juillet 2023

-Résultats semestriels 2023 9 octobre 2023

-Chiffre d'affaires annuel 2023 31 janvier 2024

-Résultats annuels 2023 17 avril 2024 (au lieu du 10 avril 2024 initialement).