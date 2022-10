Obiz relève son objectif commercial après la signature du programme de fidélisation Easylife

(Boursier.com) — La plateforme digitale de marketing relationnel, Obiz, a signé un nouveau programme relationnel et affinitaire auprès d'Easylife, concepteur de solutions de conciergerie en entreprise. Ce nouveau contrat pluriannuel court pour une durée de 5 ans.

Créé en 2007, Easylife accompagne les petites et grandes entreprises, collectivités, résidences immobilières et établissements de santé partout en France, dans l'amélioration de leur performance sociale à travers la mise en place et la gestion de conciergeries intégrées, la conception d'événements ponctuels ou réguliers et la création de stratégies sociales à long terme. Dans le cadre de ce nouveau contrat, Obiz va mettre à disposition d'Easylife une plateforme d'avantages afin de fidéliser ses clients et conquérir de nouveaux marchés. Le large catalogue de partenaires et les offres exclusives nationales et de proximité d'Obiz constitueront un atout indéniable auprès des clients de Easylife et de leurs salariés.

Conformément à sa politique d'exclusivité sectorielle, Obiz s'engage à travailler uniquement avec Easylife dans le secteur des services de conciergerie, afin de lui garantir un avantage concurrentiel sur son marché.

A l'occasion de l'annonce de ce nouveau contrat, le 25e depuis le début de l'exercice, Obiz confirme son objectif d'atteindre 45.000 partenaires locaux et nationaux, et relève son objectif commercial en visant désormais la signature de plus de 30 nouveaux programmes relationnels et affinitaires en 2022 (25 précédemment).