Obiz rehausse ses objectifs financiers 2023

(Boursier.com) — La société Obiz, spécialiste des solutions de marketing relationnel, a relevé ses objectifs financiers 2023 en données consolidées consécutivement à l'acquisition de la société Ski Loisirs Diffusion (SLD), éditeur de solutions de e-billetterie (API et plateformes SaaS) dédiées aux CSE et Inter CSE (Comité Social et Économique) et collectivités françaises, depuis le 1er juillet 2023.

L'activité soutenue des activités historiques au 1er semestre 2023 et la bonne dynamique d'activité de SLD, dont les performances commerciales sont supérieures aux attentes, conduisent aujourd'hui le Groupe à se viser un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 75 ME avec une marge brute supérieure à 8 ME et un EBITDA supérieur à 2 ME.

Le nouvel ensemble constitué vise désormais un chiffre d'affaires pro forma supérieur à 100 ME. Le chiffre d'affaires pro forma du Groupe Obiz au 1er semestre 2023 s'est élevé à 51,5 ME. Fort de ce niveau d'activité pro forma, la marge brute pro forma et l'EBITDA pro forma visés en 2023 seront supérieurs aux objectifs initiaux, respectivement 10 ME et 3 ME.