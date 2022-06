Obiz : récompensé

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, a reçu à l'occasion de la cérémonie de remise des prix de la 9ème édition du Sommet des Entreprises de Croissance, le prix de la meilleure entreprise dans la catégorie Services 'BtoC' (catégorie chiffre d'affaires de moins de 100 ME).

Le Sommet des Entreprises de Croissance, issu de l'union entre le Grand Prix des Entreprises de Croissance et le G20 Strategy and Management Summit, a rassemblé 400 dirigeants et entrepreneurs reconnus, donnant la possibilité de découvrir les meilleures stratégies de croissance et d'innovation et de se nourrir des connaissances et retours d'expériences d'entrepreneurs référents.

Fort d'une croissance continue avec un chiffre d'affaires en augmentation de +610% sur la période 2018-2021, Obiz a su se démarquer dans ce palmarès mettant en lumière les entreprises alliant pérennité et profitabilité, création d'emplois, leadership et responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Le jury a notamment relevé l'engagement et la responsabilité d'Obiz envers la société et les belles perspectives de développement du Groupe.