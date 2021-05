Obiz : prix de souscription fixé à 7,50 Euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.

La demande globale s'élève à 13 ME au prix de l'offre, soit un taux de sursouscription de 1,45 fois.

L'augmentation de capital est de 7,9 ME et la cession représente un montant de 2,3 ME.

Le montant total de l'opération peut être porté à 11,8 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Le prix de l'action est fixé à 7,50 Euros par action, un peu en dessous du milieu de la fourchette indicative de prix.

Le début des négociations sur Euronext Growth aura lieu le 26 mai 2021...