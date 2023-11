Obiz : primé

(Boursier.com) — Obiz a reçu le "Grand Prix de l'hyper-croissance rentable et continue" à l'occasion de la 36e édition du Concours des Meilleurs franchisés & partenaires de France, trophées de référence du monde de la franchise du commerce organisé indépendant. Obiz est primé pour la 8e année consécutive.

L'attribution de ce Grand Prix à Obiz met la lumière sur Merciz, le programme B2B visant à permettre à des partenaires locaux (commerçants, restaurateurs, collectivités, etc.) de faire bénéficier leurs clients de mini-programmes relationnels personnalisés. Le développement de Merciz, assuré par la force commerciale du groupe Obiz d'une part, et par le lancement d'un réseau dédié de franchisés d'autre part, donne aux franchisés l'opportunité de commercialiser les offres de services d'Obiz auprès de cibles de clientèle locale. En proposant à son réseau de franchisés la puissance marketing de la plateforme Loyalty Operator du Groupe, Obiz fait le pari d'une offre numérique qui lui donnera une avance compétitive pour se démarquer de ses concurrents et convaincre les futurs entrepreneurs indépendants de le rejoindre dans son réseau de franchisés.

Rappelons qu'Obiz s'est fixé pour mission d'accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, grâce à ses solutions technologiques, tout en impactant positivement l'économie locale.