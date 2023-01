Obiz prend une participation de 12,3% au capital de Mile

(Boursier.com) — Obiz annonce une prise de participation à hauteur de 12,3% au capital de la société Mile, concepteur d'applications mobiles visant à simplifier et améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs à partir de leur positionnement géographique.

Mile édite notamment l'application mobile Jooks, qui permet à ses utilisateurs de découvrir plus de 300 villes dans le monde à travers plus de 1 300 parcours en courant, marchant, à vélo ou en fauteuil roulant. L'application combine instructions GPS vocales et audioguide touristique commentant les points d'intérêt à mesure que l'utilisateur progresse sur son parcours. Les points cumulés sont ensuite échangeables contre des récompenses ou des parcours gratuits. L'entreprise compte plus de 120 clients opérant dans de nombreux secteurs d'activité : villes et offices du tourisme (Ville de Lyon, office de tourisme de Bordeaux, Ville de Bruxelles, etc.) hôtellerie (Sofitel, Relais & Châteaux, Novotel, etc.), événementiel (Amaury Sport Organisation, Discovery, etc.), équipements de sport (Asics, Adidas, etc.), sociétés de transport (RATP Dev, Airfrance, Keolis, etc.), etc.

Depuis octobre 2022, Mile et Obiz ont conclu un partenariat stratégique d'une durée de 5 ans. Ce dernier vise à enrichir l'offre de l'application Jooks à travers le catalogue d'offres exclusives d'Obiz et fidéliser ses clients grâce à la puissance de la plateforme Loyalty Operator d'Adelya. Parallèlement, Obiz a enrichi son offre Culture et Bien-être en intégrant l'offre Jooks à son réseau de partenaires. Ce partenariat, qui renforce l'offre Programmes relationnels d'Obiz et son activité récurrente, est désormais complété d'une prise de participation d'Obiz au capital de Mile, par le biais d'un investissement de 500 kE, dans le cadre d'une levée de fonds d'un montant total de 1,1 ME visant à accélérer la croissance des ventes B2B à l'international, en renforçant les équipes de vente en Europe et en Amérique du Nord, et à lancer un nouveau service " B2C Premium ".

Cette opération constitue un vecteur supplémentaire de développement pour Obiz afin d'atteindre ses objectifs à long terme et de renforcer sa marge brute et son Ebitda sur les prochaines années.