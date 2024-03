Obiz : prend le contrôle de Mile, éditeur de Jooks

(Boursier.com) — Obiz annonce une prise de participation majoritaire de 51% au capital de la société Mile Positioning Solutions, éditeur de solutions et d'applications mobiles visant à simplifier et améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs à partir de leur positionnement géographique.

Mile conçoit et développe des applications mobiles en s'appuyant sur le positionnement géographique et la puissance des données (touristiques, météo, pollution, santé, etc.) pour améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs.

Parmi ces applications, Mile a édité " JOOKS ", une application mobile qui permet à ses utilisateurs de découvrir plus de 400 villes dans le monde à travers plus de 1 500 parcours de marche, de course à pied, à vélo ou en fauteuil roulant.

Par la qualité de ses services, Mile a su gagner la confiance de plus de 120 clients opérant dans de nombreux secteurs d'activité : villes et offices du tourisme (Lyon, Paris, Bruxelles, Genève, région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur, office de tourisme de Bordeaux, etc.) hôtellerie (Sofitel, Relais & Châteaux, Novotel, etc.), entreprises d'événementiel (Amaury Sport Organisation, Discovery, etc.), équipements de sport (Asics, Adidas, etc.), sociétés de transport (RATP Dev, Airfrance, Keolis, etc.), etc.

Après une première participation à hauteur de 12,3% fin 2022, le groupe Obiz devient aujourd'hui l'actionnaire majoritaire de Mile, avec une participation qui s'élève désormais à 51%. Les fondateurs et associés de Mile, Christophe Minodier et Olivier Lebleu, demeurent actionnaires et restent engagés.