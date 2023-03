Obiz : Précisions sur le projet d'acquisition de la société Ski Loisirs Diffusion

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, a annoncé le 20 mars 2023 la signature d'un accord portant sur l'acquisition (sous conditions suspensives) d'une plateforme de e-billetterie leader dans son secteur. Obiz annonce ce jour que ce projet d'acquisition porte sur la société Ski Loisirs Diffusion, plateforme française éditeur d'API et de plateformes SaaS, leader de solutions dédiées aux Inters CSE, CSE (Comité Social et Économique) et Collectivités françaises Ski Loisirs Diffusion, une offre de e-billetterie personnalisable exclusivement conçue pour les CSE, TPE et PME depuis plus de 30 ans.

Ski Loisirs Diffusion propose des solutions innovantes, rapides et efficaces, avec service de géolocalisation, permettant à tous les salariés des entreprises, TPE-PME, associations, COS, etc. d'accéder aux loisirs, au sport et à la culture, sans contraintes et à tarifs réduits. Ski Loisirs Diffusion a développé une plateforme de e-billetterie, sous la marque ReducCE.

À travers une plateforme SaaS, mais également via des applications iOS et Android, la société propose plus de 120.000 offres de loisirs à prix réduits (parcs, voyages, ski, cinéma, etc.) à destination des CSE, des TPE et des PME. Fort de plus de 30 ans d'expérience et détenant 80% de part de marché sur les inters CSE ainsi que 5.000 clients CSE en direct et plus de 10 millions de bénéficiaires, la société s'est imposée comme l'un des leaders français des offres de loisirs à prix réduits.

Ski Loisirs Diffusion compte parmi ses clients les CSE de grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120. En plus de la e billetterie, Ski Loisirs Diffusion propose des solutions clés en main et des modules complémentaires de personnalisation de l'offre pour répondre aux attentes des CSE et de leurs bénéficiaires. Située à Lyon, l'entreprise compte aujourd'hui 17 collaborateurs.

Élargissement de la palette d'offres du Groupe Obiz

Toujours préoccupé par la préservation du pouvoir d'achat, le rapprochement entre Obiz(C) et Ski Loisirs Diffusion, déjà partenaires de longue date et formant ensemble un réseau incontournable de distribution de cartes cadeaux pour les inters CSE et les CSE, donnerait naissance à un acteur majeur français de la fidélisation avec des synergies importantes à la clé.

En intégrant le vaste catalogue de Ski Loisirs Diffusion, Obiz diversifierait davantage sa palette de solutions à travers une offre de promotions déjà exclusives, mais élargie et renforcée. Ski Loisirs Diffusion entend poursuivre et renforcer sa stratégie sur le marché des inters CSE afin d'y préserver sa part de marché.

L'ensemble bénéficierait également d'un grand potentiel de cross-selling (ventes croisées). Ski Loisirs Diffusion va ainsi venir renforcer l'offre d'Obiz à destination des CSE, et l'offre Ski Loisirs Diffusion sera enrichie de nouvelles fonctionnalités e-commerce. Le nouvel ensemble pourrait également profiter d'une force de frappe en matière d'achats plus importante sur le marché des loisirs et de la culture à prix réduit.

Sur une base proforma, le nouvel ensemble constitué d'Obiz, d'Adelya et de Ski Loisirs Diffusion pourrait ambitionner de réaliser de l'ordre de 70 ME de chiffre d'affaires accompagné d'une marge brute voisine de 10 ME et d'un EBITDA de 3 ME en année pleine sur 2023.

Modalités de l'opération

L'opération (sous conditions suspensives) se traduirait par l'acquisition par Obiz de 100% du capital de Ski Loisirs Diffusion.

Le fondateur et dirigeants de Ski Loisirs Diffusion, Frédéric Colpart et Julien Matéo, continueraient de soutenir ce projet pour assurer le plein succès des synergies de la société au sein du groupe Obiz tout en conservant l'ADN de l'entreprise Ski Loisirs Diffusion et son projet stratégique.

La signature de l'accord définitif pourrait intervenir au cours du 2ème trimestre 2023.