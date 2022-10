Obiz : plus de 45 ME de ventes prévues cette année

(Boursier.com) — A l'issue du 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Obiz s'est établi à 16,2 ME, en progression dynamique de +24%.

À mi-exercice, l'EBITDA semestriel ressort à 0,4 ME, en croissance de +27% par rapport à l'an dernier.

Le résultat d'exploitation est à l'équilibre au 1er semestre 2022.

Obiz enregistre un résultat net semestriel proche de l'équilibre à -45 KE.

Fort d'une activité très dynamique au 1er semestre et de la pleine consolidation d'Adelya sur le 2nd semestre, Obiz entend poursuivre son développement soutenu et vise pour 2022 un chiffre d'affaires de plus de 45 ME.

L'EBITDA est attendu positif, tenant compte de la poursuite des investissements technologiques et commerciaux initiés en 2021 et qui se poursuivent en 2022...