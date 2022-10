Obiz : partenariat stratégique avec Mile

(Boursier.com) — Obiz a conclu un partenariat stratégique avec Mile Positioning Solutions, concepteur d'applications mobiles visant à simplifier et améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs à partir de leur positionnement géographique.

Mile conçoit et développe des applications mobiles en s'appuyant sur le positionnement géographique et la puissance des données (touristiques, météo, pollution, santé, etc.) pour améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs.

Parmi ces nombreuses applications, Mile a notamment édité " JOOKS " : proposée en 10 langues, cette application mobile innovante permet à ses utilisateurs de découvrir plus de 300 villes dans le monde à travers plus de 1 300 parcours en courant, marchant, à vélo ou en fauteuil roulant.