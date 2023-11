Obiz : nouvelle amélioration de la notation ESG

(Boursier.com) — La plateforme digitale de marketing relationnel Obiz réalise une solide performance en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) au cours du dernier exercice clos (2022). Une nouvelle fois Obiz a amélioré sa notation ESG établie par par EthiFinance dans le cadre de son prêt à impact 'PACT' auprès d'Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels.

En 2022, Obiz a ainsi obtenu un score ESG de 69/100, marquant une évolution positive par rapport au dernier exercice (+7 points).

Obiz se place nettement au-dessus du benchmark (+15 points), avec une performance supérieure sur les thématiques Social (+29 pts vs. benchmark), Gouvernance (+22 pts vs. benchmark), Parties prenantes externes (+6 pts vs. benchmark) et comparable sur la thématique Environnement (-2 pts vs. benchmark).

Au 1er semestre 2022, Obiz avait souscrit un prêt à impact 'PACT' auprès d'Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels. Ce financement prévoit une bonification du taux d'intérêt, pouvant conduire jusqu'à 20% d'économie sur les frais financiers, en fonction des progrès annuels en matière de RSE, mesurés par EthiFinance. Ce financement vise ainsi à l'amélioration de la démarche et de la stratégie RSE d'Obiz, avec l'ambition de combiner performances financières et extra-financières.

Grâce à cette bonne performance extra-financière au titre de l'exercice 2022, Obiz s'est vu bonifier son taux d'intérêt dans le cadre du prêt 'PACT' de 0,1%, jusqu'à sa prochaine évaluation extra financière prévue en octobre 2024 au titre de l'exercice 2023.