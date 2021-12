Obiz : nouveau relèvement de la feuille de route

(Boursier.com) — Obiz fait état d'une activité très dynamique, en particulier de ses Boutiques e-commerce au cours des derniers mois, et relève, pour la seconde fois de l'exercice, son objectif de chiffre d'affaires annuel 2021.

Au 3ème trimestre 2021, Obiz a enregistré une activité commerciale extrêmement soutenue, matérialisée par des chiffres d'affaires mensuels records sur la période.

Dans ce contexte favorable, Obiz anticipe une nouvelle fois de dépasser de son objectif de chiffre d'affaires annuel 2021, désormais attendu à plus de 29 ME, contre 25 ME visés fin juillet et 21 ME initialement annoncés lors de l'introduction en Bourse de la société en avril 2021.

Ce nouvel objectif matérialise une croissance organique annuelle de près de 90% de l'activité escomptée en 2021, par rapport à un chiffre d'affaires de 15,4 ME réalisé en 2020.