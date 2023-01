Obiz : le chiffre d'affaires 2022 atteint 40 ME

(Boursier.com) — La plateforme digitale de marketing relationnel Obiz a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 40 ME, en croissance +8% par rapport à l'exercice 2021. Adelya, consolidée dans les comptes d'Obiz depuis le 1er mai 2022, a contribué à ce chiffre d'affaires à hauteur de 1,8 ME sur 8 mois. À périmètre constant, la croissance organique d'Obiz s'est élevée à +4%. Sur une base proforma (en intégrant la société Adelya sur l'ensemble de l'exercice), le chiffre d'affaires 2022 s'élève à 40,9 ME.

Obiz associe principalement cette progression du chiffre d'affaires au développement très soutenu de l'activité Programmes relationnels et affinitaires, activité historique d'Obiz, avec le gain de 40 nouveaux programmes pluriannuels au cours de l'exercice. Renforcée par les synergies avec Adelya, l'activité Programmes relationnels et affinitaires, dont le modèle génère des marges structurellement élevées, s'est inscrite en forte croissance de +93% sur l'année (+30% à périmètre constant). Cette activité, qui s'appuie sur une forte récurrence avec un modèle d'abonnement comparable à celui d'un éditeur de logiciel, contribue pour l'essentiel à la marge brute d'Obiz.

Obiz estime son taux de marge brute 2022 supérieur à 13%, au-delà de l'objectif de 10% à 13% initialement prévu (contre 7,3% en 2021) et pense faire part d'un EBITDA 2022 supérieur à celui de l'exercice précédent (351 KE), contre un EBITDA positif initialement visé, témoignant de charges opérationnelles contenues et de la poursuite des investissements technologiques et commerciaux.