Obiz : le 1er semestre a été marqué par un renforcement de la croissance de la marge brute

(Boursier.com) — A l'issue du 1er semestre de l'exercice 2022, Obiz a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 16 ME, en croissance totale de +22%. La société Adelya, consolidée depuis le 1er mai 2022, a contribué pour 0,4 ME au chiffre d'affaires sur deux mois. A périmètre constant, la croissance organique d'Obiz s'est établie à un niveau élevé de +19%.

Sur une base proforma (en intégrant la société Adelya(C) sur l'ensemble du 1er semestre), le chiffre d'affaires semestriel 2022 s'élève alors à 17 ME.

Cette performance est le fruit :

I. de la poursuite de la croissance de l'activité Programmes relationnels et affinitaires, avec à ce jour plus de 20 nouveaux programmes remportés. Grâce aux synergies des expertises avec Adelya, Obiz vise désormais la signature de plus de 25 nouveaux programmes relationnels et affinitaires en 2022 (contre 20 visés précédemment) ;

II. du développement soutenu de l'activité Boutiques e commerce, porté par le partenariat conclu dans le domaine des comités d'entreprise et la reprise des ventes de billetterie (parcs de loisirs, cinémas, etc.) post pandémie ;

En 2022, Obiz vise de porter son réseau à 40.000 partenaires en France et à l'international (contre 38.000 à fin 2021) afin de continuer à impacter positivement le pouvoir d'achat et le bien-être des bénéficiaires.

Au-delà de la croissance soutenue, le 1er semestre 2022 a été marqué par un renforcement de la croissance de la marge brute. Elle s'est s'établie à 1,8 ME, en croissance de +29% par rapport au 1er semestre 2021, représentant 11,4% du chiffre d'affaires semestriel (vs. 10,8% un an plus tôt et 7,3% à l'issue de l'exercice 2021).

L'amélioration du marge brute est le fruit de la signature des nouveaux programmes remportés en 2021 et 2022, ainsi que de l'intégration d'Adelya, dont le modèle d'éditeur de logiciels génére des marges élevées et récurrentes.

Confirmation des objectifs financiers 2022 réhaussés depuis l'annonce initiale

Fort d'une bonne dynamique de l'activité et d'une situation financière solide au 1er semestre, de la consolidation de la société Adelya et de son modèle économique vertueux, Obiz(C) est conforté vis-à-vis de ses objectifs financiers 2022, relevés en juin :

-Un chiffre d'affaires de plus de 45 ME (contre 40 ME initialement visé). Ce nouvel objectif matérialise une croissance annuelle supérieure à 20% par rapport au chiffre d'affaires de 36,9 ME réalisé en 2021 ;

-Un taux de marge brute supérieur à 13% (contre 10% initialement prévu et 7,3% en 2021), en forte amélioration grâce à l'intégration d'Adelya ;

-Un EBITDA positif, avec la poursuite des investissements technologiques et commerciaux initiés en 2021.

Ces objectifs, en données consolidées, tiennent compte de la consolidation d'Adelya depuis le 1er mai 2022.

Agenda financier 2022

? Résultats semestriels 2022 : 19 octobre 2022

? Chiffre d'affaires annuel 2022 : 30 janvier 2023