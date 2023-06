Obiz : Large succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, a le plaisir d'annoncer le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, qui s'est déroulée du 9 au 20 juin 2023.

Cette augmentation de capital avec maintien du DPS s'est inscrite dans le cadre du financement de l'acquisition de la société Ski Loisirs Diffusion (SLD), éditeur français de solutions innovantes (API, plateformes SaaS) dédiées aux Inters CSE, CSE (Comité Social et Économique) et Collectivités françaises permettant de donner accès aux loisirs, au sport et à la culture, sans contraintes et à tarifs réduits.

Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz(C), déclare à cette occasion : "Nous sommes très heureux du très large succès de cette augmentation de capital pour laquelle nous avons reçu une demande 1,4 fois supérieure au montant initial proposé. Cela représente une étape primordiale dans le cadre de notre projet de rapprochement avec SLD qui vise à donner naissance à un acteur français majeur de la fidélisation des clients et des collaborateurs. Je tiens à cette occasion à remercier tous nos actionnaires, institutionnels et individuels, et les nouveaux investisseurs, qui ont choisi de s'associer à Obiz(C) en participant au vif succès de cette opération".