Obiz : Lancement d'une augmentation de capital de 7 ME

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant initial de 7 ME, pouvant être porté à 8 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Cette augmentation de capital avec maintien du DPS, destinée en premier lieu aux actionnaires d'Obiz mais également ouverte à tous les investisseurs, s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition de la société SLD, éditeur français de solutions innovantes (API, plateformes SaaS) dédiées aux Inters CSE, CSE (Comité Social et Économique) et Collectivités françaises permettant de donner accès aux loisirs, au sport et à la culture, sans contraintes et à tarifs réduits.

L'augmentation de capital se déroule à travers l'émission de 1.413.876 actions nouvelles au prix unitaire de 4,96 euros, représentant une décote faciale de 14,2% par rapport au cours de clôture de l'action Obiz le 2 juin 2023 (5,78 euros).

Cette Opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Projet de rapprochement avec SLD : naissance d'un acteur français majeur de la fidélisation des clients et des salariés

Afin de poursuivre sa stratégie de croissance externe, le Groupe Obiz et SLD ont signé, le 20 mars 2023, un protocole d'accord portant sur le rapprochement entre les deux entités (lire le communiqué de presse du 20/03/2023 et le communiqué de presse du 27/03/2023).

Fort de 30 années d'expérience, SLD propose plus de 120.000 offres de loisirs à prix réduits (parcs, voyages, ski, cinéma, etc.) à destination des CSE, des TPE et des PME. Fort de plus de 80% de part de marché sur les inters CSE ainsi que de 5.000 clients CSE en direct et plus de 10 millions de bénéficiaires, SLD s'est imposé comme l'un des leaders français des offres de loisirs à prix réduits, sous la marque RéducCE.

En plus de la e-billetterie, SLD propose des solutions clés en main et des modules complémentaires de personnalisation de l'offre pour répondre aux attentes des CSE et de leurs bénéficiaires.

Déjà partenaires depuis de nombreuses années, l'expérience, le savoir-faire des équipes et la complémentarité des offres des deux sociétés permettraient au Groupe Obiz d'élargir sa palette d'offres et son spectre de clients et de partenaires, formant ainsi avec SLD un réseau français incontournable de distribution d'offres de loisirs, avec d'importantes synergies à la clé.

Outre ces opportunités de développement importantes, l'ensemble constitué du Groupe Obiz et de SLD franchirait un nouveau cap de croissance et pourrait ambitionner de réaliser, sur une base pro forma, un chiffre d'affaires à minima de 70 ME, accompagné d'une marge brute de 10 ME et d'un EBITDA de 3 ME en année pleine sur 2023, situant ainsi le Groupe en avance sur ses objectifs 2025.

Ce rapprochement se traduirait par l'acquisition par Obiz de 100% des titres de la société SLD.

Cette acquisition serait financée par les fonds levés à travers cette augmentation de capital avec DPS, par de nouveaux emprunts bancaires d'un montant de 6,5 ME souscrits pour l'occasion auprès de Bpifrance, Arkéa, LCL, La Banque Postale, et Société Générale (partenaire historique d'Obiz), et sur la trésorerie disponible d'Obiz.

SLD serait consolidée dans les comptes d'Obiz à compter du 1er juillet 2023.