Obiz : lance un plan d'attribution gratuite d'actions au profit de ses salariés

(Boursier.com) — Lors de sa réunion du 16 décembre, le Conseil d'administration d'Obiz a approuvé la mise en place d'un plan d'Attribution d'Actions Gratuites (AGA). Il a donc décidé d'attribuer gratuitement 39.000 actions Obiz au bénéfice des salariés de la société, assorti de conditions de présence et de performance.

Ce plan d'attribution d'actions gratuites vise à la fidélisation des collaborateurs de la société, les associer à la réussite de l'entreprise et à aligner leurs intérêts sur les intérêts des actionnaires.

Ainsi, outre une condition de présence du collaborateur au sein de l'effectif d'Obiz pendant 2 ans à compter de leur date d'attribution, l'attribution de 90% de ces actions gratuites sera conditionnée à l'atteinte de montants cibles de marge brute et d'Ebitda sur la période 2023-2025 définis par le Conseil d'administration.

"La mission d'Obiz est d'accompagner les sociétés dans leurs enjeux de fidélisation, en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale. Avec l'ensemble du Conseil d'administration, il nous a semblé logique d'appliquer cette mission aux collaborateurs d'Obiz en mettant en place ce mécanisme de fidélisation et de motivation, permettant d'aligner les intérêts de tous - collaborateurs, actionnaires et dirigeants - sur la performance de l'entreprise. En mettant en place ce plan d'actions gratuites mais avant tout de performance, qui représente moins de 1% du capital, nous avons également veillé à préserver les intérêts de nos actionnaires", explique Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz.