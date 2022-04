Obiz : L'EBITDA s'est établi à 0,3 ME

(Boursier.com) — En 2021, Obiz a enregistré un chiffre d'affaires de 36,9 ME, en croissance exclusivement organique de +140% par rapport à 2020, conforme à l'objectif relevé à plusieurs reprises au cours de l'exercice. Le chiffre d'affaires d'Obiz est ainsi passé de 1,8 ME à 36,9 ME sur les cinq dernières années, représentant un taux de croissance annuel moyen de +83% sur la période.

L'EBITDA s'est établi à 0,3 ME au titre de l'exercice 2021. L'EBITDA intègre l'augmentation de 0,5 ME des frais marketing (+56%) liée principalement à la hausse de la masse salariale pour accompagner les développements en 2022, (ii) l'accroissement de 0,2 ME des dépenses de 'R&D' (+26%) du fait des investissements technologiques mis en oeuvre au 2nd semestre, et (iii) la hausse de 0,2 ME des frais généraux (+35%) qui s'explique principalement par la franchise de loyer dont bénéficiait la société au 1er trimestre 2020 et par l'augmentation des honoraires en lien avec la cotation en Bourse de la société depuis mai 2021 (aucun honoraire en 2020).

Le résultat d'exploitation s'est ainsi établi à -0,4 ME au titre de l'exercice 2021. Après prise en compte du résultat financier, constitué principalement des charges d'intérêts liées aux emprunts bancaires, et du résultat exceptionnel de -0,2 ME intégrant notamment des charges exceptionnelles liées à l'introduction en Bourse, Obiz enregistre un résultat net de -0,6 ME.

Situation bilancielle solide : trésorerie de 4 ME au 31 décembre 2021

A fin 2021, les capitaux propres de la société s'élevaient à 7,2 ME, renforcés par l'augmentation de capital de 7,9 ME (montant brut) consécutive à l'introduction en Bourse sur Euronext Growth en 2021.

Au 31 décembre 2021, les stocks, constitués des bons d'achats (physiques ou e-cartes) achetés auprès des partenaires pour les Boutiques e-commerce, et les créances clients étaient en augmentation sous l'effet de la croissance soutenue de l'activité en fin d'année. Du fait de la saisonnalité de l'activité, les stocks et les créances clients ont diminué début 2022, et la trésorerie disponible s'est renforcée.

Au titre de l'exercice 2021, les dettes financières d'Obiz(C)s'élevaient à 4 ME, principalement constituées de Prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un montant de 1,7 ME, d'avances remboursables de l'ordre de 1,4 ME et d'emprunts bancaires de 0,8 ME.

Obiz disposait d'une trésorerie disponible de 4 ME à l'issue de l'exercice 2021, contre 0,4 ME un an auparavant.

Objectifs 2022 - Confiance dans les ambitions 2025

Obiz poursuit ses avancées sur les différents axes de développement articulés autour de sa plateforme dans la perspective de son plan stratégique 2025 : accroissement du nombre de programmes affinitaires, développement international par croissance organique et croissance externe, développement de la monétisation des boutiques e-commerce et préparation du lancement de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients (consommateurs et partenaires locaux).

En 2022, Obiz(C) entend poursuivre son développement soutenu et se fixe les objectifs financiers suivants :

Un chiffre d'affaires d'au moins 40 ME ;

Un taux de marge brute supérieur à 10% ;

Un EBITDA positif, avec la poursuite des investissements technologiques et commerciaux initiés en 2021.

Ces objectifs tiennent compte d'une consolidation d'Adelya à compter du mois de mai 2022.

Fort d'une année 2021 particulièrement dynamique, accentuée par le projet d'acquisition de la société Adelya, Obiz se situe aujourd'hui en phase avec ses objectifs 2025, à savoir : (i) réaliser un chiffre d'affaires, en croissance interne, de 50 ME et (ii) atteindre 8 ME d'EBITDA.