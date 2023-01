Obiz : L'Aéroport Nice Côte d'Azur modernise son programme de fidélité avec Adelya

(Boursier.com) — Obiz (ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, annonce la signature d'un contrat avec l'Aéroport Nice Côte d'Azur, deuxième plateforme aéroportuaire de France en termes de trafic sur les vols commerciaux, pour la modernisation de son programme de fidélité destiné aux voyageurs.

Afin de répondre à ses enjeux de modernisation et de différenciation, l'Aéroport Nice Côte d'Azur a choisi Adelya afin d'assurer la continuité du programme de fidélité existant, Club Airport Premier, et offrir à ses membres un environnement plus performant et sécurisé. Cette opération apporte également de nouvelles perspectives d'évolution, afin d'optimiser l'expérience des voyageurs et développer le chiffre d'affaires des établissements partenaires.