Obiz : Julien Radisson rejoint le groupe en tant que Directeur Administratif et Financier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, annonce la nomination de Julien Radisson en tant que Directeur Administratif et Financier à partir du 1er juillet 2021. Il rejoint à ce titre le Comité de direction de l'entreprise.

Julien Radisson jouera un rôle déterminant dans la structuration financière de la société dans le cadre de son plan de croissance, et apportera son expérience de la fonction Finance au service des opérations et de la performance. Pour rappel, Obiz s'est fixé pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 50 ME à l'horizon 2025 (hors éventuelles opérations de croissance externe), dont environ 25% au titre des programmes relationnels et affinitaires, et 75% au titre des boutiques e-commerce. Avec l'effet de levier de la croissance, à partir d'une plateforme déjà dimensionnée pour absorber un important surcroît d'activité, la société vise un EBITDA de 8 ME, représentant une marge d'EBITDA supérieure à 15%.

Depuis 2018, Julien Radisson était Directeur financier adjoint chez April Santé Prévoyance, groupe qu'il avait rejoint en 2008. Julien a exercé plusieurs fonctions financières au sein de ce groupe : Contrôleur financier de la division Santé Prévoyance jusqu'en 2013, puis Responsable comptable et administration des ventes jusqu'en 2016, et Responsable du contrôle de gestion et des achats jusqu'en 2018. Julien a commencé sa carrière chez EY, où il effectua 4 ans d'audit. Julien Radisson est diplômé de Grenoble Ecole de Management, et est titulaire d'un Maîtrise en droit des affaires (Lyon III).