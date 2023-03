Obiz : forte accélération du volume de transactions gérées en mode SaaS

(Boursier.com) — La plateforme digitale de marketing relationnel responsable Obiz annonce que sa filiale Adelya, spécialisée dans la fidélisation et la relation clients, a enregistré une forte croissance de ses flux financiers sous gestion, à travers la plateforme SaaS Loyalty Operator.

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs dans un contexte marqué par des tensions inflationnistes, les entreprises de tous les secteurs d'activité investissent pour accélérer leur stratégie de fidélisation client. Dans ce contexte, le groupe Obiz, à travers Adelya, poursuit sa croissance au niveau national et international en apportant à ces entreprises un modèle d'abonnement simple pour développer et pérenniser leur chiffre d'affaires avec leurs clients fidèles.

A ce titre, Obiz, qui est la première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth, constate, en 2022, une forte accélération du volume de transactions gérées en mode SaaS (Software as a Service) par la plateforme Loyalty Operator. L'ensemble des achats impactant les programmes de fidélité ont ainsi plus que doublé en passant de plus de 650 millions d'euros en 2021 à 1,5 MdE en 2022.

Rappelons que la plateforme web Loyalty Operator d'Adelya est déployée dans plus de 18.000 points de ventes à fin 2022 pour animer 18 millions de consommateurs autour de concepts innovants de Pass Commerce, Pass Tourisme, Cartes de fidélité, Cartes Cadeaux, etc.