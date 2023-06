Obiz : Finalisation du rapprochement avec Ski Loisirs Diffusion

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, annonce la finalisation de l'acquisition de Ski Loisirs Diffusion (SLD), plateforme française éditeur d'API et de plateformes SaaS, leader de solutions dédiées aux Inters CSE, CSE (Comité Social et Économique) et Collectivités françaises.

De quoi constituer un acteur français majeur de la fidélisation des clients et des salariés avec un élargissement de la palette d'offres et du spectre de clients et de partenaires d'Obiz.

La direction souligne la nouvelle dimension et surface financière pour le groupe : à minima 70 ME de chiffre d'affaires, 10 ME de marge brute et triplement de l'EBITDA visés en 2023 (proforma).