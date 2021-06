Obiz : exercice partiel de l'option de surallocation, le flottant à 36%

(Boursier.com) — Gilbert Dupont, agissant en qualité d'agent stabilisateur et de Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Listing Sponsor, a exercé partiellement l'option de surallocation, donnant lieu à la cession de 135 693 actions supplémentaires par Monsieur Brice Chambard, principal actionnaire d'Obiz, au prix de l'offre, soit 7,50 Euros par action, pour un montant total de 1 ME.

En conséquence, le flottant représente désormais à 36,12% du capital social d'Obiz. Le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'introduction en Bourse d'Obiz a été de 1 506 553, dont 1 059 603 actions nouvelles (portant le nombre total d'actions à 4 170 963) et 446 950 actions cédées.