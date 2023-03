Obiz escompte désormais un EBITDA de 1 ME au titre de l'exercice 2022, soit un quasi triplement par rapport à 2021

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, annonce relever son objectif annuel d'EBITDA attendu au titre de l'exercice 2022.

Au regard des travaux de consolidation en cours à l'occasion de la clôture des comptes annuels, Obiz est confiant pour désormais viser un EBITDA consolidé de 1 ME en 2022 (donnée non auditée), soit un quasi triplement par rapport à celui de l'exercice 2021 précédemment visé (351 KE d'EBITDA en 2021).

Ce relèvement de l'objectif d'EBITDA est le fruit de (i) la croissance soutenue de son activité Programmes relationnels et affinitaires, en forte croissance de +93% sur l'année 2022 (+30% à périmètre constant) et structurellement plus rentable et (ii) du succès de l'intégration d'Adelya.

Ce niveau de rentabilité escompté tient compte des efforts de structuration et des investissements technologiques et commerciaux engagés par Obiz.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2022 le 12 avril 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.