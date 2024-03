Obiz : en bonne place au FT 1000

(Boursier.com) — La plateforme digitale de marketing relationnel Obiz figure une nouvelle fois dans la 8e édition du palmarès FT1000 établi par le Financial Times en partenariat avec la société de recherche Statista.

Affichant une croissance exceptionnelle de +360% sur la période 2019-2022, soit une croissance annuelle moyenne de 66%, Obiz figure dans ce classement pour la 8e année consécutive. Dans son secteur d'activité 'Advertising & Marketing', Obiz figure à la 26e place des 1.000 entreprises les plus performantes en terme de croissance au niveau européen.

Rappelons que le FT 1000 'Europe's Fastest Growing Companies 2024' valorise les 1.000 entreprises européennes les plus agiles et innovantes, ayant réalisé la plus forte croissance moyenne sur 3 ans.