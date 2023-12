Obiz élargit son Conseil d'administration et renforce sa gouvernance

(Boursier.com) — Obiz annonce l'arrivée de deux nouveaux administrateurs au sein de son Conseil d'administration, la société Garibaldi Participations représentée de manière permanente par Emmanuelle Le Bras, et Hervé Bigal, en qualité d'administrateur indépendant. Leur nomination a été approuvée lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, réunie le 13 décembre 2023.

Création d'un Comité exécutif du Groupe Obiz

À cette occasion, et consécutivement aux rapprochements stratégiques avec Adelya et SLD concrétisés au cours des deux dernières années, Obiz annonce la création d'un Comité exécutif Groupe, réunissant les principaux dirigeants et/ou directeurs du Groupe : Brice Chambard, Président-Directeur général, Jean-François Novak et Julien Matéo, respectivement Directeurs généraux des filiales Adelya et SLD, Leïla Chojnacki, Directrice administratrice et financière Groupe, Aude Riondel, Directrice des ressources humaines Groupe, Léa Roman, Coordinatrice digitale Groupe et Alexandre Thaveau, Chief Technology Officer Groupe.

En outre, Obiz annonce les nominations suivantes :

-Leïla Chojnacki, Directrice administratrice et financière Groupe, est également nommée Directrice générale adjointe d'Obiz ;

-Alexandre Thaveau, CTO d'Obiz, est nommé Chief Technology Officer Groupe.