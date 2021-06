Obiz : du nouveau

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, annonce la signature de 4 nouveaux programmes relationnels et affinitaires depuis le début de l'année 2021. Obiz a notamment été retenu pour concevoir, déployer et piloter les nouveaux programmes relationnels et affinitaires, dont celui de la société nationale des Meilleurs ouvriers de France, qui rassemble tous les adhérents titulaires du titre "Un des Meilleurs Ouvriers de France" au sein de 75 délégations départementales et 12 délégations régionales, ou de l'ANORGEND, association qui fédère et représente les réservistes opérationnels et citoyens de la Gendarmerie nationale.

Déjà en charge depuis 2013 du programme d'avantages pour les 270.000 sapeurs-pompiers de France et membres de la Protection Civile, Obiz renforce avec l'ANORGEND son engagement et ses liens avec ceux qui nous soutiennent et nous protègent.

Avec la signature de ces 4 nouveaux programmes, qui représentent plusieurs dizaines de milliers de nouveaux bénéficiaires, Obiz a d'ores et quasiment atteint son objectif annuel d'accroissement du nombre de programmes affinitaires.

Pour rappel, l'un des objectifs du plan stratégique de développement mis en oeuvre consécutivement à l'introduction en Bourse de la société en mai 2021 est d'accroître le nombre de programmes relationnels et affinitaires de 5 à 7 nouveaux programmes par an, tout en conservant l'exclusivité sectorielle propre au modèle de la société.

Les discussions se poursuivent avec de nombreuses autres sociétés des secteurs de la banque, des télécoms, de l'énergie, des mutuelles, des fédérations sportives, etc. MyAXA Fidelity étendu aux clients du segment Healthcare en Belgique Obiz annonce également l'extension de sa collaboration avec Axa Belgique, à travers l'élargissement du programme relationnel MyAXA Fidelity aux clients du segment Healthcare de l'assureur, décliné à la fois en français et en néerlandais.

Depuis 2015, Obiz accompagne Axa Belgique afin d'enrichir la proposition de valeur du programme de fidélité global du groupe d'assurances, en complément des avantages financiers proposés par Axa à ses clients. Désormais 38 programmes relationnels et affinitaires pilotés par Obiz Obiz opère désormais 38 programmes relationnels et affinitaires en France et en Belgique, qui permettent à plus de 7 millions de bénéficiaires d'accéder à des offres négociées aux meilleurs prix, par les 35.000 partenaires commerciaux d'Obiz, et notamment de pratiquer des activités sportives, de loisirs et en lien avec le bien-être...