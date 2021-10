(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Obiz a enregistré un chiffre d'affaires de 13,12 millions d'euros (4,42 ME un an auparavant), soit une croissance, exclusivement organique, de +196%. Obiz totalise à mi-exercice 85% du niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'année 2020.

La marge brute semestrielle s'est établie à 1,42 ME, en progression de +14%, représentant 10,8% du chiffre d'affaires, contre 28,2% au 1er semestre 2020 et 15,4% sur l'ensemble de l'exercice 2020.

L'Ebitda s'est établi à 318 kE au 1er semestre 2021 (539 kE un an plus tôt) représentant une marge d'Ebitda de 2,4%. Le résultat d'exploitation, légèrement positif de 5 kE sur le 1er semestre, enregistre une évolution semblable à celle de l'Ebitda.

Obiz enregistre un résultat net semestriel de -171 kE.

Obiz disposait d'une trésorerie disponible de 6,4 ME. Les dettes financières s'établissaient à 4,1 ME, dont 1,8 ME de prêts garantis par l'Etat (PGE), 1,5 ME d'avances remboursables et 0,9 ME de dettes bancaires. Au 1er semestre 2021, Obiz a bénéficié de trois nouveaux emprunts d'un montant global de 1 ME : deux prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un total de 0,75 ME et un prêt Bpifrance de 0,25 ME.

Au 30 juin, la société bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette de 2,3 ME. Les capitaux propres ont été portés à 7,7 ME sous l'effet de l'augmentation de capital lors de l'introduction en Bourse.

Confirmation des objectifs 2021 et des axes de développement

Obiz a enregistré une activité très dynamique au 1er semestre, marquée par la forte progression des boutiques e-commerce et la signature, à ce jour, de six nouveaux programmes relationnels et affinitaires depuis le début de l'année qui commencent à contribuer au chiffre d'affaires au 2nd semestre 2021. Alors que ce dynamisme s'est poursuivi au 3ème trimestre 2021, Obiz confirme ses objectifs annuels 2021 : un chiffre d'affaires de plus de 25 ME, relevé fin juillet, et un Ebitda de 1 ME, avec notamment une progression de la marge brute plus soutenue au 2nd semestre qu'au 1er semestre sous l'effet du démarrage des nouveaux programmes. Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Obiz vise une marge brute de plus de 2,8 ME.

Obiz poursuit également ses avancées sur les différents axes de développement articulés autour de sa plateforme dans la perspective de son plan stratégique 2025 : accroissement du nombre de programmes affinitaires, développement international par croissance organique et croissance externe, développement de la monétisation des boutiques e-commerce et préparation du lancement de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients (consommateurs et partenaires locaux).

Obiz indique enfin avoir été sélectionné pour concevoir, déployer et piloter un nouveau programme relationnel et affinitaire en France dédié aux partenaires "Star" de Securitas, leader de la sécurité privée. Avec le gain de ce contrat, d'une durée de 3 ans, Obiz remporte son 6e nouveau programme depuis le début de l'année 2021, parfaitement en phase avec son objectif annuel dans le cadre de son plan stratégique de développement à horizon 2025 (5 à 7 nouveaux programmes par an).