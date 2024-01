Obiz conclut un partenariat stratégique avec Sportyneo

(Boursier.com) — La plateforme digitale Obiz a signé un partenariat stratégique avec Sportyneo, fintech innovante qui facilite l'accès aux associations sportives en offrant la possibilité de paiement échelonné des frais d'adhésion.

Créée en 2021, Sportyneo est la première startup qui a pour ambition de révolutionner le monde du sport amateur en venant en aide aux associations sportives et aux licenciés. Ce partenariat stratégique s'aligne avec la vision et les valeurs communes des deux sociétés, qui visent à inciter les gens à améliorer leur bien-être en leur facilitant l'accès à des clubs et associations sportives. En outre, en s'appuyant sur le vaste catalogue d'offres exclusives d'Obiz, les clients de Sportyneo, associations et adhérents, bénéficieront de réductions sur leurs achats auprès de nombreuses enseignes françaises et internationales, améliorant ainsi leur pouvoir d'achat.

Ce rapprochement vient enrichir l'offre Culture et bien-être d'Obiz. Il est complété par une prise de participation minoritaire du groupe au capital de Sportyneo, aux côtés, entre autres, de Groupama Auvergne-Rhône-Alpes. A ce titre, Brice Chambard, Président-Directeur général et fondateur d'Obiz, intégrera le Comité stratégique de Sportyneo. Cette opération constitue un vecteur de développement supplémentaire pour Obiz, et témoigne à la fois de son engagement sociétal et de sa confiance dans le modèle économique développé par Sportyneo.

Perspectives

Grâce au développement de son activité historique et compte tenu des acquisitions récentes d'Adelya et Ski Loisirs Diffusion, Obiz, serait en mesure d'annoncer une année 2023 de très forte croissance. La société devrait dépasser les objectifs financiers fixés (en données consolidées) :

- un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 75 ME (40 ME en 2022), soit à minima +88% de croissance ;

- une marge brute consolidée supérieure à 8 ME (5,5 ME en 2022), soit à minima +45% de croissance ;

- un Ebitda consolidé supérieur à 2 ME (1 ME en 2022), soit à minima un doublement.

En 2024, Obiz continue ses travaux de prospection et de conquête, et adresse de nombreuses opportunités de développement, notamment pour nouer de nouveaux partenariats stratégiques et conclure des acquisitions ciblées. Ainsi, 2024 s'annonce également comme une année record pour le groupe qui sera en mesure de dépasser le seuil des 100 ME de revenus annuels.