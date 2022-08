Obiz annonce la signature d'un partenariat avec VAZY

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, annonce la signature d'un partenariat avec VAZY, concepteur d'une application qui récompense les utilisateurs de modes de transport doux. VAZY développe une application pour smartphone qui permet de récompenser un utilisateur en lui attribuant un nombre de points en fonction de ses déplacements "doux" (marche, vélo, trottinette, etc.).

Les points cumulés sont ensuite échangeables pour bénéficier de réductions et avantages exclusifs proposés par des partenaires sélectionnés par VAZY.

Dans le cadre de ce partenariat, Obiz va mettre à la disposition de VAZY son large catalogue de partenaires avec des offres exclusives nationales et de proximité et fera la promotion de l'application VAZY auprès des partenaires retenus.