Obiz annonce la finalisation de l'acquisition d'Adelya

(Boursier.com) — Obiz , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth à Paris, annonce la finalisation de l'acquisition d'Adelya, éditeur de solutions de fidélisation et d'animation clientèle, le vendredi 29 avril 2022.

Adelya, le pionnier français des technologies NFC, rejoint Obiz pour jouer un rôle clé au service des enjeux de fidélisation et de la relation clients

Obiz a finalisé avec succès l'acquisition du spécialiste de la fidélisation et de la relation clients Adelya, le 29 avril dans le cadre de la constitution d'un réseau de franchisés pour le développement de sa nouvelle offre Merciz.

La plateforme web Loyalty Operator d'Adelya est déployée dans plus de 11.500 points de ventes à fin 2021 pour animer plus de 16 millions de consommateurs, qui viendront s'ajouter aux 7 millions de bénéficiaires des offres d'Obiz, autour de concepts innovants (Pass Commerce, Pass Tourisme, Cartes de fidélité, Cartes Cadeaux, etc.). Disponible en 7 langues et utilisée dans plus de 20 pays, la technologie d'Adelya est une solution tout-en-un présentant le meilleur rapport fonctionnalités/prix du marché, désormais boostée et augmentée par l'offre GoodTech d'Obiz.

Forte de 15 années d'expérience sur la niche technologique de la fidélisation clients, Adelya est l'un des pionniers en France des technologies NFC (Near Field Communication) et sans contact mobile abondamment utilisées à ce jour dans le paiement bancaire.

En 2021, Adelya a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 ME, en croissance de 6% par rapport à 2020, ainsi qu'une marge brute de 2,1 ME, représentant un taux de marge brute de 85%. L'excédent brut d'exploitation s'est établi à 0,3 ME en 2021, représentant un taux de marge d'EBE de 12,2%.

Le modèle d'éditeur de logiciel d'Adelya, générant des marges élevées récurrentes, complémentaire de celui d'Obiz, va ainsi contribuer à l'amélioration de la marge brute et au renforcement de la rentabilité d'Obiz dès l'exercice 2022.

Adelya constitue la 1ère acquisition réalisée par Obiz dans le cadre de la stratégie de croissance externe mise en oeuvre depuis l'introduction en Bourse de la société en mai 2021.

Naissance d'un acteur majeur, leader du marketing relationnel et de la fidélisation clients

Le rapprochement entre Obiz et d'Adelya donne désormais naissance à un acteur majeur, leader du marketing relationnel et de la fidélisation clients.

La vision commune des deux sociétés et la complémentarité de leurs offres présente au groupe Obiz de nouvelles perspectives de croissance et lui donnera une attractivité différenciatrice pour se démarquer de ses concurrents et convaincre les futurs entrepreneurs indépendants de le rejoindre dans son réseau de franchisés, en leur proposant la puissance marketing de la plateforme Loyalty Operator.

Les deux sociétés ont d'ores et déjà commencé à construire leur offre commune, baptisée Obelya, laboratoire créatif qui aura pour objectif, grâce à la synergie des expertises de chacune des deux parties, d'améliorer l'efficacité des organisations (grands comptes et acteurs de proximité) dans leurs enjeux de fidélisation au niveau national et international.

Début d'année dynamique pour Obiz et Adelya et bonnes perspectives de croissance post-acquisition

Le 1er trimestre de l'exercice 2022 a été marqué par une croissance soutenue du chiffre d'affaires, tant pour Obiz que pour Adelya.

Obiz a réalisé un chiffre d'affaires de 8,3 ME, en croissance de +35% par rapport au 1er trimestre 2021. La marge brute a enregistré une augmentation de +4%, représentant un taux de marge brute de 8,3% sur le trimestre.

Adelya a quant à elle vu son chiffre d'affaires trimestriel s'accroître de 16% par rapport à la même période l'an dernier, et sa marge brute augmenter de 10% représentant un taux de marge brute de 85,5%.