Obiz annonce la création de la Fondation Obiz, abritée sous égide de la Fondation Entreprendre

(Boursier.com) — Obiz annonce la création de la Fondation Obiz(C), abritée sous égide de la Fondation Entreprendre.

Start-up à mission devenue Groupe international leader sur le marché du marketing relationnel, Obiz s'est engagé depuis sa création en 2010, à contribuer positivement aux enjeux sociétaux, en oeuvrant sur des thématiques relatives au mieux vivre ensemble, à la revitalisation des territoires économiques et au soutien du pouvoir d'achat, à travers son expertise et son savoir-faire.

Obiz sait pouvoir compter sur le soutien de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires depuis l'origine du projet.

Dans le but de compléter ses engagements, à l'occasion de ses 13 ans, le Groupe a créé la Fondation Obiz, dont l'ambition est de financer :

*des projets liés à l'entrepreneuriat : réinsertion professionnelle, aide à la création ou à la reprise

d'entreprise, etc. ;

*des projets liés au développement d'un entrepreneuriat à impact, utile à la société au service du bien commun ;

*des projets liés à la revitalisation des territoires.

À travers ces actions, Obiz souhaite permettre aux catégories sociales les plus fragilisées ou en difficulté (économique, personnelle, de santé, etc.) de retrouver une place dans la société et d'exprimer pleinement leur potentiel. La Fondation Obiz est abritée sous égide de la Fondation Entreprendre, qui

agit depuis 2008 en faveur de la cause entrepreneuriale.